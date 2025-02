Anteprima24.it - Benevento, al via D.E.S.K.: il progetto Europeo per un uso consapevole dei social nei licei

Tempo di lettura: 3 minutiPrimo evento il 7 febbraio 2025 al Liceo Artistico di: associazione DOT con il supporto dell’UE, studenti e esperti a confronto su cyberbullismo, fake news e impatto psicologico deimedia.Prende il via ailD.E.S.K. – Digital Education andKit, un’iniziativa innovativa promossa dall’associazione DOT – Incubatoree per sensibilizzare i giovani sull’usodeimedia e la vita digitale in generale. Il primo incontro si terrà venerdì 7 febbraio presso il Liceo Artistico di, aprendo una serie di eventi che coinvolgeranno diversidella città nel mese di febbraio.media: un’opportunità, ma anche un rischio Cyberbullismo, disinformazione, dipendenza digitale e influenza deisull’immagine corporea sono alcuni dei temi che verranno affrontati durante gli incontri.