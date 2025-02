Lanazione.it - Benessere e sostenibilità: due giorni di armonia alla Fondazione Est-Ovest

Firenze, 5 febbraio 2025 – Sabato e domenica prossimi laEst-apre le porte a tutti coloro che desiderano scoprire stili e metodi per vivere incon gli altri e con la natura, ponendo il proprioe quello dell’ambiente al centro della vita quotidiana. In un’epoca sempre più frenetica, lapropone un fine settimana in cui le parole chiave saranno, salute, buon cibo e, con l’obiettivo di far riscoprire l’importanza di un equilibrio biologico e spirituale. Il programma inizia sabato 8 febbraio, a partire dalle 14, con la presentazione dellaEst-da parte di Rossella Bartolozzi ed Egidio Raimondi. Seguiranno alcuni interventi dedicati al Feng Shui, a cura di Irene Lisi, epanificazione sana e gustosa, illustrata da Camilla Antonini.