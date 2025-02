Ilrestodelcarlino.it - "Bene un bere più salutare"

Angiolina Piotti Velenosi, titolare dell’azienda ‘Velenosi Vini’ di Ascoli si è mostrata positiva verso il vino senza alcol e preoccupata per i possibili dazi americani. Signora Velenosi cosa ne pensa di questa possibilità di produrre vino analcolico? "E’ un argomento molto interessante e sono positiva in questo senso. Sicuramente c’è una eccedenza nella produzione e il settore vitivinicolo è molto controllato. Ogni anno entro il 31 agosto vanno presentate le denunce di giacenza di produzione e i numeri sono in aumento. Occorre quindi trovare nuove opportunità se non si riescono a smaltire 40-50 milioni di ettolitri, oppure ridurre la produzione del vino italiano. Questa idea di produrre vino dealcolato può quindi funzionare anche se impone grandi investimenti con macchinari e stabilimenti diversi da quelli per la produzione ordinaria".