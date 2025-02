Juventusnews24.com - Benassi Juve, show col Cesena e MVP del match: chi è il classe 2009 a disposizione di Grauso col gol nel sangue

di Fabio Zaccaria, chi è il centrocampista dal gol facile della mediana di: l’identikit e le caratteristiche tecniche del giocatoredellantus Under 16Nell’ultima straripante vittoria dellantus Under 16 per 7-1 contro il malcapitato, un giocatore in particolare si è preso la scena, mostrando tutte le sue immense qualità in campo. Stiamo parlando delFederico, un centrocampista completo, moderno, in grado di eseguire con eccellenza ogni complito che il ruolo richiede.fa rima con gol, per la precisione con due gol, come le reti che il centrocampista ha messo a segno nella recentissima sfida di campionato, guadagnandosi il premio di MVP del.Dopo appena due minuti dall’inizio della seconda frazione, il centrocampista ha colto lestamente una sponda di Donati per poi scagliare un tiro precisissimo che si è infilato nell’angolino basso alla destra del portiere avversario.