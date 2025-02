Oasport.it - Ben Shelton e Casper Ruud approdano agli ottavi di finale a Dallas. Avanza Tommy Paul

Calato il sipario sulla giornata di incontri nell’ATP500 di(USA). Sul veloce indoor in Texas, i tennisti degli States hanno cercato di tenere alto il vessillo. Benhanno risposto presente in questo senso. Il mancino americano (n.13 del ranking), reduce dalla semipersaAustralian Open 2025 contro Jannik Sinner, si è imposto piuttosto facilmente contro l’australiano Aleksandar Vukic (n.66 ATP) per 6-3 6-3 in 64? di gioco.Un match dominato dallo statunitense, che neglidiattende il vincente della sfida tra lo spagnolo Jaume Munar e il cinese Bu. Dal canto suo,(n.9 del mondo) ha dovuto faticare non poco per piegare il connazionale Jenson Brooksby (n.1093 ATP, wild card), visto il punteggio di 6-7 (6) 6-3 6-4 in 2 ore e 41 minuti di gioco.