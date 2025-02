Inter-news.it - Bellinazzo sotterra Report: «Inter in regola! Basta disinformazione»

Domenica sera, trasmissione d’inchiesta di Rai 3, ha insinuato presunte irrità nell’risponde per le rime.STRIGLIATA – Direttamente su Radio Bianconera, Marco, apprezzato collega esperto di economia e finanza de “Il Sole 24 ore“, ha parlato del servizio di, trasmissione di Rai 3. Niente da fare per i complottisti e i frustrati.si è espresso così: «Con tutta onestà l’aveva assolutamente diritto ad esprimersi perché rispettava tutti i parametri contabili. Faccio fatica a commentare i fatti riportati didal punto di vista dei bilanci, che sono arcinoti e in alcuni aspetti non sono riportati in maniera non proprio correttissima. Il tema delle sponsorizzazioni si è posto, ma non erano farlocchi. L’ha fatto contratti di sponsorizzazioni che eranori con delle società, ma ad un certo punto queste non hanno più pagato e quindi l’quei soldi non li ha più incassati, diventando perdite in quegli anni».