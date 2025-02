Cinemaserietv.it - Belen “spia” di Fabrizio Corona in uno spot comico e lui risponde su Instagram

Rodriguez è al centro di un simpaticoa tema gossip con il duodei Panpers per lanciare la nuova stagione di Only Fun –Show che inizia il 20 febbraio su Nove. Nel video in questione i due comici, Andrea Pisani e Luca Peracino, chiedono alla conduttrice e modella argentina di non svelare nulla circa una scena compromettente alla quale avrebbe assistito nel loro camerino. Lei assicura che manterrà il riserbo, ma appena i due si allontanano, chiama subito, il suo ex, per spifferargli tutto.ha condiviso lonelle sue stories dicon un commento affettuoso per, “gorda mia” (che in spagnolo indica una persona di stazza robusta, ma viene utilizzato anche come termine affettuoso) Visualizza questo post suUn post condiviso da PanPers (@ipanpers)Nel video che potete vedere qui sopra, i due comici chiedono a:“Un po’ di discrezione, perché io so che tu sei entrata in camerino e ci hai visto in quelle condizioni, però è meglio che la notizia non esca.