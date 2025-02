Juventusnews24.com - Bazzani sta con Thiago Motta: «La Juve ha fatto la scelta giusta, è un ottimo allenatore. Vi spiego le sue difficoltà»

di RedazionentusNews24difende: il commento dell’ex attaccante in esclusiva antusnews24.com. Le sue paroleIn esclusiva antusnews24, l’ex attaccante Fabioha parlato anche di. Il suo commento sul tecnico dei bianconeri.– «Secondo me è stata una mossaperchélo reputo un, quindi non rinnego quello che dicevo questa estate e cioè ladi aver puntato su unbravo. Che stia avendo delleè innegabile, per lui è anche la prima volta che deve gestire una squadra di quel tipo. Ma soprattutto anche una squadra impegnata nelle coppe dove chiaramente hai poco tempo per lavorare, devi più che altro gestire determinate situazioni e quindi ci sono insomma tante cose. È unbravo ma comunque giovane che si confronta per le prime volte con tali pressioni».