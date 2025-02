Internews24.com - Bazzani sicuro: «Non era scontato vedere il Napoli pronto a insidiare lo scudetto all’Inter, vi spiego»

di RedazioneL’ex attaccante Fabioha voluto fare una sua riflessione sul campionato italiano e sulle squadre che lo hanno impressionato maggiormenteIntervistato in esclusiva da JuventusNews24, Fabioha svelato quella che è la squadra che lo ha impressionato maggiormente in questa Serie A: l’ex attaccante non cita l’Inter ma una rivale dei nerazzurri.LA SQUADRA CHE MI HA IMPRESSIONATO DI PIÙ FINORA IN SERIE A? – «È chiaro che ilsta facendo un campionato straordinario però rimanere sorpresi da una squadra di Conte che comunque ha dei valori, è difficile. Sta facendo un qualcosa di importante, credo che ad oggi la squadra che mi sta impressionando di più, per la scalata che sta facendo perché non era, è proprio il post Thiago Motta cioè il Bologna. Perché ha raggiunto un livello di prestazioni, un livello di rendimento molto alto, è una squadra che è cresciuta tantissimo e non eraperché l’eredità da raccogliere per Italiano a Bologna era un’eredità difficile.