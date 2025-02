Juventusnews24.com - Bazzani non ha più dubbi: «Vlahovic non è il centravanti preferito di Thiago Motta. Il campo sta dicendo questo»

di Redazione JuventusNews24ha parlato di: il commento dell’ex attaccante in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue paroleIn esclusiva a Juventusnews24, l’ex attaccante Fabioha parlato anche di. Il suo commento suldei bianconeri.– «Io non lo so seha voglia di lasciare la Juventus perché non sono vicino al giocatore per poterlo dire, sicuramente vedo che qualche difficoltà, non dico di rapporto però di intesa c’è. Chenon sia forse ilnelle caratteristiche disì, cheabbia sicuramente, non dico sofferto però pagato un po’ questa cosa e che non ci sia un feeling calcistico straordinario mi sembra che sia ilche lo stia. Poi dopo quelli che sono i pensieri del serbo o le sue aspettative anche dopo l’arrivo di Kolo Muani, ionon lo so però di sicuro è un rapporto calcistico che ad oggi non ha dato grandi risultati,sì».