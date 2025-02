Calcionews24.com - Bazzani a Juventusnews24: «Motta è la scelta giusta: è un ottimo allenatore, sta avendo delle difficoltà, ma…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Fabioin esclusiva a.com: ecco cosa ha detto l’ex calciatore su ThiagoFabioha parlato in esclusiva a.com: di seguito un estrattosue parole sul tecnico bianconero Thiago. Pensa che ladi affidare la panchina della Juventus a Thiago, in un momento in .