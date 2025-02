Iltempo.it - "Bau, bau...": Montaruli contro Furfaro. La scena diventa virale | GUARDA

Leggi su Iltempo.it

A Tagadà è andata inuna performance di Augustache, in un batter d'occhio, ha fatto il giro del web ed èta. In studio si discuteva del caso Almasri e dell'informativa dei ministri Nordio e Piantedosi quando, dopo un acceso s, la deputata di Fratelli d'Italia ha iniziato a imitare il verso del cane e a gesticolare. Ma facciamo un passo indietro. Nel corso di un botta e risposta tra il deputato del Pd Marcoe il giornalista di Libero Sandro Iacometti, che accusava i Dem di aver già stretto accordi coi torturatori libici dai tempi di Gentiloni-Minniti,è intervenuta per difendere il secondo: “Quando la sinistra attacca i giornalisti, nessuno fiata. Questa persona è un giornalista come tutti gli altri, tu oggi hai dimostrato.”, ha scandito dal centro dello studio.