Padovaoggi.it - «Basta lamentarsi!», nuovo successo per Retake e il clean-up nei diversi quartieri della città

A Padova grande partecipazione dei cittadini e risultati di assoluto rilievo in termini di rifiuti raccolti per l’iniziativa “Due ore per la mia”, tenutasi nei giorni scorsi, nel corsoquale decine di volontari, divisi in vari gruppi, si sono dati da fare per rendere Padova più bella.