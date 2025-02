Romadailynews.it - Bassano Romano, nasce il primo Caffè Alzheimer

Roma – Nel mondo le persone affette da demenza cognitiva sono 55 milioni, un numero destinato drammaticamente a moltiplicarsi visto l’aumentare degli anziani. In Italia sono oltre un milione, 600mila affetti da. Una malattia che coinvolge intere famiglie e che nel nostro Paese conta oltre 3 milioni di caregiver che dedicano ogni giorno all’assistenza.Per queste persone esistono percorsi e progetti il cui obiettivo è alleviare la malattia, offrendo conforto e a volte svago. Uno di questi prenderà ufficialmente il via sabato 8 febbraio a(Viterbo) il, un’iniziativa a carattere sociale, promossa dalla Cooperativa Alere e sostenuta dalla Fondazione Carivit di Viterbo.Nei locali di via San Gratiliano 4, sarà presentato il progetto che si rivolge alle persone affette da decadimento cognitivo, lieve o moderato, che insieme ai loro familiari potranno incontrarsi, socializzare, condividere esperienze e trovare supporto ed informazioni, alla presenza di professionisti, in un contesto accogliente ed informale.