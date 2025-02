Oasport.it - Basket, Trento si congeda dall’EuroCup con una sconfitta contro il Besiktas

La Dolomiti Energia Trentino chiude la fase a gironi dell’EuroCup di2025 con unaesternai turchi delper 79-75 al termine di una sfida equilibrata per 40?. La squadra di coach Paolo Galbati chiude così la campagna europea con un bilancio di 6-12 in diciotto giornate disputate nel gruppo A, con i turchi che invece accedono ai playoff (passando per gli ottavi di finale) grazie al quinto posto. All’Aquila non bastano i 21 punti di un mai domo Jordan Ford per ribaltare l’inerzia soprattutto nei minuti finali, con 13 punti di Anthony Lamb e 10 punti di Myles Cale – per i padroni di casa 17 punti di Derek Needham e 12 punti equamente divisi tra Kyle Allman e Dustin Sleva.Partita vivace fin dalle prime battute, con le due squadre che lottano punto a punto (8-6).