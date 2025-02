Oasport.it - Basket: il Partizan passa a Bologna, Virtus battuta in casa in Eurolega

Sconfitta numero 18 per laSegafredoin2024-2025. IlBelgradoalla Segafredo Arena nel 25° turno: 71-81 a favore dei serbi, che approfittano dei 20 di Sterling Brown, dei 19 di Carlik Jones e dei 12 con 12 rimbalzi di Tyrique Jones. Per le V nere 16 di Tornike Shengelia e 13 di Isaia Cordinier.Prime fasi ricche di equilibrio nella sfida cromatica tra squadre bianconere, ma i problemi sono sotto canestro per lacon i due falli immediati di Diouf. Pajola offre ritmo, difende forte, segna, ma anche ilnon è da meno con i suoi USA. Shengelia comincia a carburare, ma le V nere più dei 3 punti di vantaggio non riescono a ottenere, o almeno non fino alla tripla di Morgan del 19-15; poco dopo arriva il timeout di Obradovic. Abbastanza inutile, per la verità: Cordinier e Grazulis, con Shengelia da regista occulto, siglano il 23-17 dopo 10?.