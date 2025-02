Sport.quotidiano.net - Basket divisione reg. 3. Despar 4 Torri sconfitta nel derby

Doveva essere la partita del riscatto dopo la delusione del: invece è stata un’amara chiusura di girone d’andata per ladiRegionale 3, che si arrende anche alla Benedetto XIV Cento. La prima frazione di gioco si contraddistingue per il grande equilibrio e un punteggio molto basso Nella ripresa, il tracollo ospite: i granata subiscono il gioco di Cento e cadono nelle provocazioni avversarie, senza la giusta tranquillità che chiede coach Tani. Il risultato sono altre palle perse, e la Benedetto vola sul 51-36. Nel periodo di chiusura, Pevere sale in cattedra per tentare la disperata rimonta, e laarriva fino al -2: i liberi del pareggio non vanno a segno, e i granata smettono di segnare: finisce 66-58.