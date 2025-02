Dilei.it - Bardini, il giardino incantato con villa, scalinata barocca e bosco all’inglese

Tra i giardini più belli e storici d’Italia troviamodi Firenze, che si trova precisamente nella zona dell’Oltrarno. Siamo su una zona collinare che parte dalle pendici di piazzale Michelangelo e che si estende fino all’Arno: una splendida superficie di quattro ettari che rientra nel circuito museale insieme aldi Boboli. Andiamo alla scoperta di questo luogo, in cui è presente anche unastorica e che ci mostra ben sette secoli di storia fiorentina.La storia dei GiardiniIldisi trova in una cornice fiorentina che affascina i turisti e non solo: non sorprende, dunque, che questosia stato più volte inserito nella lista dei giardini più belli d’Italia. Profondamente legato alla città di Firenze, la sua storia inizia durante l’epoca medievale, con la famiglia Mozzi, che durante il ‘200 possedeva diverse case e terreni nella città.