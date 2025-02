Lanazione.it - Bando nuovo logo I.C.E.C., prorogato al prossimo 28 febbraio il bando per il nuovo logo dell’Istituzione Educativa Culturale Castiglionese

Arezzo, 52025 –I.C.E.C.,al28ilper il. A più di un mese dall’apertura del concorso per la realizzazione del(ICEC), sono tanti i bozzetti e i disegni già pervenuti. Ilscade il282025, ed è una vera e propria “chiamata” per artisti, associazioni, studenti, ma anche liberi cittadini. Successivamente il Consiglio di Amministrazione dell’ICEC si riunirà per decretare il progetto vincitore. “Questa proroga arriva all’indomani delle ulteriori richieste di partecipazione da parte di altri giovani” spiega la Presidente Elisa Canocchi. Per partecipare al concorso e rendersi parte attiva di questo progetto è necessario compilare il modulo e allegare la documentazione richiesta: formazione (una selezione di lavori precedenti se presenti - non obbligatoria) e idea/bozza da allegare al modulo (in formato PDF).