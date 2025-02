Ilrestodelcarlino.it - Banda del buco nella sala slot a Porto San Giorgio: magro bottino per il ladri, ma tanti danni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

San(Fermo), 5 febbraio 2025 - Hanno atteso il momento propizio per colpire e sono entrati in azionenotte con l’intenzione di svaligiare lasituatazona nord diSan, poco distante dal bar Mirò. I componenti della, dopo aver forzato la porta ed essersi introdotti in uno studio dentistico, hanno sfondato una parete divisoria e sono penetrati all’interno dei locali dellascommesse, sbucando in corrispondenza delle casse. I malviventi, dotati di picconi, hanno praticato undi un metro e mezzo di altezza, incuranti del rumore prodotto dallo sfondamento. Una volta entrati nell’esercizio commerciale hanno arraffato tutto il denaro presente, ovvero le poche banconote lasciata in cassa. Il grosso dell’incasso, infatti, come avviene ogni sera, era già stato depositatocassa continua della banca di fiducia.