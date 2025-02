Lanazione.it - Banchine elettrificate. Semaforo verde a Terna

Un importante momento di svolta nel futuro del porto di Spezia, nell’ottica del fabbisogno energetico e della riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico. La Regione Liguria ha autorizzato le opere di connessione e gli impianti previsti daper l’Autorità di sistema portuale (AdSP) del Mar Ligure Orientale, funzionali all’elettrificazione delleportuali per la riduzione delle emissioni delle navi nella fase di stazionamento nel porto di Spezia (tecnicamente ’cold ironing’), per una potenza complessiva di 110 MW. Si tratta della prima autorizzazione in Italia per interventi di competenza del gestore della rete elettrica nazionale nell’ambito del piano di elettrificazione delleportuali. L’iter autorizzativo, completato in pochi mesi, è stato reso possibile grazie a una recente modifica legislativa proposta da