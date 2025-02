Terzotemponapoli.com - Banchelli: ”Fiorentina da Champions League, Inter la più forte di tutte”

La testata sportiva News.Superscommesse.it ha raggiunto in esclusiva Giacomo Banchelli. L'ex giocatore, nativo di Vinci, in quest'intervista ha trattato diversi temi del calcio italiano, spaziando dalla Serie A alla Serie C. Di seguito le dichiarazioni di Banchelli sugli obiettivi stagionali della Fiorentina, sul mercato dell'Atalanta e sul rendimento dell'Inter, club che ritiene il più forte di tutti. Questa Fiorentina è da Champions League? "Sì, ritengo che la rosa della Fiorentina sia ottima per competere a certi livelli. Il mercato è stato condotto con criterio e sono arrivati rinforzi importanti. Considerando anche lo schieramento che adopera Palladino, occorre sperare che Moise Kean stia sempre al top della condizione, perché lui resta l'attaccante principale e non c'è un suo sostituto.