Anteprima24.it - Bancarotta e autoriciclaggio, la truffa dei ricambi auto: scatta il sequestro dei beni

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito di attività investigativa diretta da questa Procura della Repubblica, delegata a personale delJa locale sezione di Polizia Giudiziaria – Aliquota Guardia di Finanza ed al Gruppo GdF dì Aversa, è stata eseguita un’ordinanza applicativa di misure cautelari reali a carico di imprenditori locali operanti nel settore del commercio diperveicoli.All’esito delle indagini espletate, emergevano a carico degli indagati indizi di reità per i delitti difraudolenta distrattiva, per aver sottratto dal patrimonio dell’impresaveicoli, liquidità oltre al complesso deiaziendali,da altre operazioni dolose e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sui redditi ed IVA.Risultano altresì contestate ipotesi di, avendo gli imprenditori distratto l’intero asset aziendale reimmettendolo in una nuova società, tuttora operativa nel medesimo settore, risultata clone dell’impresa in liquidazione giudiziale, a carico della quale è stata contestata la responsabilità amministrativa da reato prevista dal D.