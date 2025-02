Serieanews.com - Balotelli, l’annuncio ufficiale: il bomber ha scelto il suo futuro

Mario, arriva: ilhail suo, ecco qual è: ilhail suo– SerieAnewsMarioè senza pace. Ilclasse ’90 sta vivendo una situazione paradossale a Genova. Il centravanti è statodal precedente allenatore, Alberto Gilardino che l’ha voluto quasi a tutti i costi per risolvere il problema atavico per quanto riguarda la produzione offensiva del Grifone.Il Campione del mondo 2006 ha anche recentemente spiegato le motivazioni di quella scelta: considerato un grande calciatore dal tecnico, aveva visto in lui la “fame” necessaria di chi ha ancora voglia di dimostrare le sue qualità. Svincolato ad inizio stagione, SuperMario si è allenato in solitaria con un preparatore atletico personale per farsi trovare pronto alla chiamata di una squadra.