.com - Bagno a Ripoli: muore nell’incendio di vegetazione in via di Terzano

Leggi su .com

I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti intorno alle 16 di oggi, 5 febbraio 2025, ain via di, per un incendio diche si è rivelato fatale per un uomo di 80 anniL'articolodiin via diproviene da Firenze Post.