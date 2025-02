Sport.quotidiano.net - Baby. Tutto facile per l’U19. L’Under 15 si arrende in casa al Reggiolo

Leggi su Sport.quotidiano.net

per19 che sbanca, 72-91, il parquet di Treviglio, ancora a zero vittorie in campionato. Il match è biancorosso fin dalle prime battute di gioco (13-22 al 10’) e poi chiuso definitivamente dopo l’intervallo (49-70 al 30’) grazie a 32 punti di Suljanovic. Unahotels: Lusetti F. 3, Selva 8, Bonaretti 11, Bardelli, Suljanovic 32, Yadde 6, Mainini 2, Lusetti L. 5, Emokhare 5, Deme 5, Manfredotti 9, Abreu 5. All.: Rossetti (in foto con Bonaretti). Il derby Under 15 va alche vince sul parquet della Unahotels 95-100 dopo un overtime. Una gara dalle mille emozioni (32-20, 51-42, 64-71, 88-88 i parziali) dove un superlativo Galli (32) ha fatto la differenza per il team della Bassa. Unahotels: Carniato n.e., Casolari 3, Nanni 2, San Pietro 16, Zucchetti 2, Maestri 20, Baccosi 22, Montorsi 5, Malagoli 2, Filini 13, Mambriani 7, Mancinelli 4.