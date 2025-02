Bolognatoday.it - Baby gang, criminalità giovanile e sicurezza. Visioni a confronto: intervista doppia | VIDEO

Leggi su Bolognatoday.it

Lespaccano la politica bolognese. Dopo l’aggressione di un uomo in via San Mamolo da parte di un gruppo di giovani violenti e gli scontri dell’11 gennaio durante una manifestazione per il caso Ramy,e prevenzione sono diventati temi centrali nelpubblico. Abbiamo.