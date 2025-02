Ilgiorno.it - Autovelox a tutela di scuole e vie 30. La richiesta del sindaco al ministro

davanti allee nelle vie dove vige il limite di velocità dei 30 chilometri orari, vie che spesso coincidono proprio con quelle dove si trovano gli istituti scolastici. Questa laavanzata dalGiuseppe Sala aldelle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, dai microfoni di Rtl 102.5. "Secondo me qualche rilevatore di velocità sulle strade delicate per la presenza di plessi scolastici, che a Milano sono enormi, va fatto". Una considerazione, sottolinea il primo cittadino, che rientra nel dibattito in corso con il. "Ovviamente ognuno fa la sua parte – prosegue Sala –, ci punzecchiamo ma ognuno fa la sua parte e io non voglio davvero portare rancore nei confronti di nessuno. Però se non possiamo mettere deglidavanti alleo dove il limite di velocità è 30 all’ora, ci si rifà tutto al buon senso dei cittadini, che a volte c’è e a volte non c’è".