Autostrade e strade abruzzesi: chiusure e disagi, ecco gli ultimi aggiornamenti

L'Aquila - Cantieri e lavori in corso sulle principali arterie dell'Abruzzo causanoe rallentamenti;le informazioni più recenti per gli automobilisti. In Abruzzo, la viabilità è attualmente interessata da numerosi cantieri e interventi di manutenzione che stanno causandoe rallentamenti su diverse arterie principali. Sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Pedaso e Vasto Sud, sono in corso lavori che prevedono l'installazione di scambi di carreggiata, con l'utilizzo di una sola corsia per senso di marcia. In alcune fasi operative, è possibile l'apertura di una corsia aggiuntiva nella direzione con maggiore flusso di traffico. Anche sulla rete autostradale gestita da Strada dei Parchi, che include leA24 (Roma-L'Aquila-Teramo) e A25 (Roma-Torano-Pescara), sono attivi diversi cantieri per interventi di manutenzione.