Padovaoggi.it - Autonomia, opposizione all'attacco: «Zaia sminuisce sentenza Corte»

Leggi su Padovaoggi.it

Il presidentedurante la seduta del consiglio regionale di marted' 4 febbraio ha ripercorso i punti salienti delladellaCostituzionale e ha assicurato che non dovrebbe avere bisogno di altri passaggi in aula se non per la parte relativa ai Lep, i livelli essenziali delle.