Auto, Nissan ritira la proposta di fusione con Honda

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 5 feb. (askanews) –Motor sospenderà i colloqui per laconMotor, poiché i due produttorimobilistici giapponesi non sono riusciti a raggiungere un consenso sui termini dell’accordo. Lo riferisce oggi il Nikkei.ritirerà il memorandum d’intesa relativo alle negoziazioni sull’integrazione aziendale, firmato a dicembre. La decisione è stata presa poiché le aziende non sono riuscite a concordare la valutazione di ciascuna parte nell’ambito di una holding.ha inoltre respinto unadidi trasformarla in una sua controllata.avevano pianificato di annunciare l’esito dei colloqui iniziali entro la metà di febbraio. Non è ancora deciso se ci sia la possibilità di riprendere i negoziati o se continuerà solamente la collaborazione sui veicoli elettrici.