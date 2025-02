Ilfattoquotidiano.it - Auto, la geopolitica della crisi: le fabbriche di Italia, Germania e Francia “svuotate” dall’Est Europa. E i produttori ora mirano all’Africa

Lo spostamento da ovest a est prima. E ora fuori dall’, con numeri sempre maggiori nei Paesi del Nord Africa mentre i cinesi si preparano a sbarcare negli Stati del Vecchio continente creando il cortocircuito definitivo. La ciliegina sulla tempesta perfetta che sta investendo i costruttori diè la tenaglia degli obiettivi climatici previsti per il 2035 e la minaccia di dazi sempre più imminenti che incombe dalla Casa Bianca. Così, oggi, la manifestazione di IndustriAll Europe a Bruxelles abbraccia tutta l’industria europea ma urla, innanzitutto, il problema del settore dell’motive.Lo spostamento verso est (e ora si va all’esterno)Al di là dei problemi più recenti ci sono però i dati di lungo periodo – aggiornati al 2023 – a dimostrare come l’, nonostante un mercato interno che fatica eppure in qualche maniera progredisce, vive unaprofonda, soprattutto nella triade storica di Paesi costruttori.