Anteprima24.it - Auto in fiamme nella notte in centro città, indagini in corso

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoappena trascorsa i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti in via Cavour, intorno alle ore 2:40, a seguito di un incendio che ha coinvolto un’vettura parcheggiata lungo la strada. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri, che hanno svolto i necessari accertamenti. Fortunatamente, non si sono registrati danni a persone e non sono stati segnalati altri danni materiali oltre al veicolo coinvolto.L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare rapidamente le, evitando che il rogo si propagasse a edifici o cose nelle vicinanze.L'articoloinininproviene da Anteprima24.it.