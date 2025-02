Ilrestodelcarlino.it - Aurora Tila, per l'autopsia lesioni incompatibili col suicidio: fu spinta

Bologna, 5 febbraio 2025 – Nuovi sviluppi nel caso della morte di, la 13enne deceduta il 25 ottobre 2024 dopo essere precipitata dal terrazzo del palazzo dove viveva con la madre a Piacenza. L'eseguita sul corpo della ragazza ha rivelatocon l'ipotesi di, aprendo la strada a quella dell'omicidio. Secondo quanto riportato dal quotidiano piacentino Libertà, il medico legale Giovanni Cecchetto dell'Università di Pavia, incaricato dell'esame autoptico, avrebbe riscontratoalla parte posteriore del cranio di. Questo farebbe pensare che la ragazza sia caduta all'indietro, probabilmente, e non in avanti come ci si aspetterebbe in caso di. Le conclusioni dell'rafforzano l'ipotesi accusatoria nei confronti del 15enne ex fidanzato di, arrestato con l'accusa di omicidio volontario.