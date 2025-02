Tg24.sky.it - Aurora Tila, autopsia sulla 13enne morta a Piacenza: lesioni incompatibili con il suicidio

Leggi su Tg24.sky.it

, lail 25 ottobre 2024 precipitando dal terrazzo del palazzo dove abitava con la madre, non si sarebbe tolta la vita. Lo rivelano i risultati dell’effettuata sul corpo della ragazzina che, secondo l'ipotesi avanzata dal medico legale Giovanni Cecchetto, dell'istituto di medicina legale dell'Università di Pavia, potrebbe essere stata spinta. Per la morte diè ora in carcere l'ex fidanzato 15enne, accusato di omicidio volontario. Secondo il racconto di un testimone, infatti, il ragazzo avrebbe battuto i pugni sulle mani di, appesa alla ringhiera, appositamente per farla cadere.