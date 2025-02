Dilei.it - Aurora Ramazzotti, i pregiudizi su di lei, il rapporto con Michelle Hunziker e la crisi

Leggi su Dilei.it

Un racconto ricchissimo di particolari inediti, quello reso daai microfoni di Passa dal Bsmt di Gianluca Gazzoli, in cui ha parlato anche del suocon Goffredo Cerza, dei troppiche ancora in troppi nutrono nei suoi confronti e del legame con la mamma, che l’ha avuta quand’era ancora molto giovane. Di questo e di molto altro ha parlato durante il podcast, che ha condiviso sul suo profilo accompagnandolo con questa didascalia: “Mi sono aperta molto e spero che apprezziate questa parte di me”.Le parole disuie la“Vivo pensando che la persona che ho davanti abbia uno nei miei confronti. Un po’ perché purtroppo la mia vita mi ha portata a pensarlo. I social ci mettono nella condizione di sapere anche un po’ troppo, secondo me, di quello che le persone possono pensare.