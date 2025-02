Ilgiornaleditalia.it - Aurigemma: "Con test Hcv continua la prevenzione di Consiglio in salute"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

'Cambiare cultura, non è un costo per la nostra sanità ma un investimento' Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Con l'iniziativa di oggi 'Straight to te target - free Hcv screening'l'impegno delregionale del Lazio in materia di. Nel mese di ottobre, infatti, abb