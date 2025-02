Quifinanza.it - Aumenti bollette di luce e gas, sale il prezzo della spesa, da 493 a 671 euro in più a famiglia

Ledie gas tornano a salire, con rincari che potrebbero arrivare fino a 493annui per unatipo (due genitori e un figlio) e a 671per un nucleo con due figli.A evidenziare come il caro-energia continui a spingere l’inflazione, già in crescita all’1,5% a gennaio 2025, sono i dati di Assoutenti e Codacons.e gas in aumentoSecondo i dati diffusi da Istat, l’inflazione è tornata a crescere spingendo, come sottolineato da Assoutenti, l’aumento dei prezzi dei beni energetici regolamentati del 27,8% su base annua, mentre quelli non regolamentati hanno segnato un +12,7% in un solo mese. Il timore è che la recente impennata dei prezzi sui mercati internazionali possa tradursi in ulteriori rincari.L’aumento dei prezzi dell’energia ha un impatto che va ben oltre ledie gas, perché influenza l’intera economia.