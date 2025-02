Aumentano i morti sul lavoro in Italia | 1 090 nel 2024 A rischio soprattutto immigrati e ultra 65 enni

Leggi su Ildenaro.it

“Cala il sipario sule la tragedia dellesulè ancor più inquietante e drammatica dell’anno precedente. Perché in 12 mesi sono state 1.090 le vittime sulnel nostro Paese contro i 1.041 decessi di fine dicembre del 2023. Stiamo parlando dunque di 49 vite spezzate in più nel(+4,7%)”. Mauro Rossato, Presidente dell’Osservatorio Sicurezza sule Ambiente Vega di Mestre, commenta così l’epilogo delle statistiche delsulla base dell’ultima dettagliata analisi dell’emergenza realizzata dal proprio team di esperti. Uno studio da cui emerge molto nitidamente come sia il settore delle costruzioni quello maggiormente a, mentre per quanto riguarda i lavoratori, sono gli stranieri i più coinvolti dal dramma e glisessantacinqu. “Si tratta di dati sui quali è indispensabile riflettere per invertire la rotta – sottolinea Rossato – perché dietro a molte di questeci sono probabilmente le infide ombre del precariato, lacune nell’organizzazione delnelle aziende e carenze nella formazione dei lavoratori”.