Lapresse.it - Augusta Montaruli ‘abbaia’ in diretta tv

Leggi su Lapresse.it

inTv per evidenziare le incongruenze dell’opposizione e difendere il governo Meloni. Il video ha fatto il giro del web, ed è stato postato anche dallo stesso Partito Democratico. Mentre infatti Furfaro cerca di parlare,, di Fratelli d’Italia, inizia a dire “Bau, bau, bau”. E aggiunge: “Ricordiamo, bau, bau”, facendo un gesto con la mano come a indicare la bocca di un cane.E’ accaduto durante la puntata di Tagadà in onda su La7, programma di Tiziana Panella. Il Pd ha commentato così, nel suo post sui social: “Le puntuali argomentazioni della destra di Giorgia Meloni: letteralmente abbaiare inper un minuto”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Partito Democratico (@partitodemocratico)