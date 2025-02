Lettera43.it - Augusta Montaruli abbaia a Marco Furfaro durante Tagadà

In principio fu Stefano Bandecchi, che ululò nei confronti dei consiglieri comunali a Terni, qualche mese dopo è stataadre, questa volta con un più dimesso «bau bau», all’indirizzo dell’esponente del Pdla trasmissionedi La7. Ma andiamo con ordine.(letteralmente) per un minuto in diretta tv perché @le ricorda di essere stata condannata per peculato.Pensavamo di averle viste tutte. Ci sbagliavamo. pic.twitter.com/YEKxKk2Pp8— Abolizione del suffragio universale (@AUniversale) February 5, 2025I due hanno avuto un battibecco in cui si sono scambiati accuse reciproche, fino al fatidico momento dell’abbaio, seguito qualche secondo di vero gelo, conche ha strabuzzato gli occhi, incredulo, prima di proseguire ricordando che«è stata giudicata colpevole di essersi fregata i soldi degli italiani».