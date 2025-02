Lapresse.it - Auguri a Cristiano Ronaldo, la stella portoghese compie 40 anni

Quarant’e non sentirli. Traguardo importante pernato sull’isola di Madera il 5 febbraio del 1985. L’assoè uno dei calciatori più vincenti della storia: ha alzato 5 palloni d’oro, meglio di lui solo l’eterno rivale Lionel Messi con 8. Ha conquistato 5 Champions League con le maglie di Manchester United e Real Madrid e 4 Mondiali per club. Ha trascinato anche il Portogallo al suo primo Europeo, nel 2016.ha iniziato la sua carriera allo Sporting Lisbona per poi proseguire in alcuni dei club più prestigiosi al mondo come Manchester United e Real Madrid appunto ma anche Juventus. Dal 2023 è in Arabia al Al-Nassr dove ha firmato un contratto che secondo i beni informati tocca i 200 milioni di euro all’anno.