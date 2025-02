Movieplayer.it - Audrey Hepburn, in vendita la villa svizzera: la cifra richiesta è da capogiro, la casa anche

Leggi su Movieplayer.it

La lussuosa abitazione della star di Colazione da Tiffany è sul mercato per 20 milioni di euro. Katharina Beaujolin e il marito Jean-Marc Beaujolin, ex presidente di Europ Continents Services Sa, hanno messo inufficialmente laun tempo appartenuta alla star di Hollywood. Si tratta di una splendida tenutarisalente al XVIII secolo in cui l'attrice visse per trent'anni e si trova a Tolochenaz, un paesino caratteristico nei pressi di Losanna. Le proprietà delladiNel 2001, i figli della star di Colazione da Tiffany decisero di vendere la dimora conosciuta con il nome La Paisible, ai coniugi Beaujolin.ci aveva vissuto parecchi anni, dal 1963, quando si .