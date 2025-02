Fanpage.it - Attraversa la strada a Rho e viene travolto da un’auto: è gravissimo

Un 70enne è stato investito da un'auto mentreva laa Rho (Milano) nella serata del 5 febbraio. L'anziano, in stato di incoscienza, è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso.