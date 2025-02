Zonawrestling.net - Attorno al TNT Title (e a Daniel Garcia) c’è interesse

Dopo la vittoria del titolo TNT,ha dovuto mettere in stand-by le difese titolate per concentrarsi sul Continental Classic. Concluso il torneo, è come se la AEW avesse trovato lo spazio giusto per metterlo in risalto e per dare più dinamicità alla scena titolata. Passino le difese spot (Briscoe, Shibata), finalmente si dà alla cintura secondaria un faro, anche grazie alla nuova gestione di Collision. Che, da quando si è liberato del fardello di Rampage, è diventato il miglior show della AEW per fluidità, narrazione e qualità in ring. Basti pensare alla scorsa puntata, dove il 3 way per il TNTè stato una piccola ma interessante stella prima del main event. Gli incroci a tre stable stanno creando un po’ di traffico. Che intanto sta ben figurando con al fianco Menard e Parker, e che attende solo Revolution per trovarsi di fronte Adam Cole.