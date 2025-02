Secoloditalia.it - Attentato a casa dell’eurodeputato di FdI: arrestato il pregiudicato che appiccò il fuoco

Un volto, un nome, un arresto. Le indagini sulla notte del 30 novembre scorso, quando il portone dell’abitazionedi Fratelli d’Italia Francesco Ventola è stato avvolto dalle fiamme, hanno finalmente un presunto colpevole. In manette è finito Oronzo Forte, 52enne di Canosa di Puglia, con un curriculum penale tutt’altro che immacolato. L’accusa: danneggiamento a seguito di incendio. Ma la lista delle contestazioni è più lunga. Sembra, infatti, che sia ritenuto responsabile anche di una rapina in un supermercato della città, consumata lo scorso settembre, e di un altro incendio doloso, appiccato all’ingresso didi un dirigente del comune di Canosa.Le telecamere lo inchiodano: vieneilLe indagini condotte dagli agenti del Commissariato di Canosa non hanno lasciato scampo all’uomo.