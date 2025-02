Oasport.it - Atletica, Larissa Iapichino torna in gara a Padova: nuova rincorsa da testare verso gli Europei Indoor

ha sceltoper il suo ritorno ufficiale alle competizioni, quasi cinque mesi dopo il trionfo di Bruxelles nelle Finali di Diamond League. L’azzurra farà il suo debutto stagionale domenica 9 febbraio sulla pedana dell’impiantoveneto, rinunciando dunque al meeting di Dusseldorf (inizialmente annunciato come primo test agonistico dell’anno) previsto nella medesima giornata.La vice-campionessa europea in carica di salto in lungo avrà la possibilità di provare finalmente anche inlada 17 passi senza preavvio, partendo da ferma con il piede sinistro, rispetto ai 15 passi con preavvio della scorsa stagione.salterà a partire dalle ore 17.00 nell’ambito di unaa inviti inserita nel programma dei meeting previsti questo weekend al Paladi