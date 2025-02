Atletica | a Udine Mahuchikh nel salto in alto c’è Pieroni

Leggi su Sportface.it

Meno di 24 ore all’Jump Developement, il meeting dedicato esclusivamente alin. Alla sua settima edizione, la tappa Bronze del World Indoor Tour ideata e dedicata al compianto Alessandro Talotti (ex astista scomparso nel 2021 a causa di un tumore all’intestino, vedrà presente la primatista olimpica Yaroslava. L’ucraina, record del mondo nell’lo scorso luglio in Diamond League a Parigi (2.10 battendo il primato del 1987 di Kostadinova), sarà la grande stella del meeting friulano. Seconda presenza per la fuoriclasse due volte campionessa mondiale dopo quella del 2021, quando vinse la prova con 2,00. “È bello essere nuovamente qui. Conto di arrivare il prima possibile ai 2 metri.è una città piccola, ma bella e con una grande comunità di persone: sono felice di essere nuovamente qui e di aprire in Friuli la mia stagione.