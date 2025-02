Sport.quotidiano.net - Atalanta, l’obiettivo della Coppa Italia è svanito: pagate anche le tante assenze

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bergamo, 4 febbraio 2025 – L’escedalladopo aver saluto un mese fa la Super. La Dea paga le troppe, in particolare quella di Lookman, il giocatore più pericoloso e quasi sempre decisivo, e cade in casa contro un Bologna che ha dimostrato meno talento offensivo ma nella ripresa ha controllato maggiormente il gioco, trovando più spinta offensiva nella mezz’ora finale fino al gol di Castro. Per la prima volta la squadra di Gasperini, dopo aver vinto negli ultimi quattro mesi per 15 volte su 17 il parziale dell’ultima mezz’ora, segnando sempre almeno un gol in più dell’avversario negli ultimi 30-35 minuti, si arrende proprio in quella che era la sua fase vincente, quella finale. La panchina accorciata e svuotata dagli infortuni non ha dato le risposte sperate,se Cuadrado e Brescianini hanno spinto, e davanti Retegui è rimasto isolato in una serata poco ispiratadi De Ketelaere, con l’incolpevole Maldini entrato a freddo che ha faticato a sua volta fallendo il gol del vantaggio a venti minuti dalla fine.