Cms.ilmanifesto.it - «Asura», tempestose relazioni di famiglia e altri incidenti

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Non si tratta di un lungometraggio, ma non è esagerato affermare cheè uno dei migliori lavori creati da Kore’eda Hirokazu in tutta la sua carriera. Il regista giapponese . «»,diil manifesto.